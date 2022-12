Publieditorial – Quinta do Olivardo completa 15 anos e celebra com jantar especial

Foto: Divulgação

Tradicional restaurante localizado em São Roque, celebra aniversário neste sábado, 3 de dezembro, com premiada gastronomia portuguesa e muita música

A Quinta do Olivardo, localizada na rota do Vinho, em São Roque, completa 15 anos e realiza jantar especial de comemoração da data neste sábado, dia 3, a partir das 19h, com destaque para a gastronomia portuguesa, trazendo pratos como o Leitão e Bacalhau à Bairrada, além de todo cardápio da casa, como o tradicional bolinho de bacalhau e o premiado pastel de nata. A música fica por conta de Ciça Marinho, que celebra a noite com fados inesquecíveis.

O restaurante nasceu do sonho do casal Cintia e Olivardo Saqui em preservar e difundir todo o sabor e tradição da deliciosa culinária portuguesa, sobretudo do mais nobre e conhecido prato dessa cultura, que é o bacalhau, preparado pela casa de inúmeras e deliciosas maneiras.

A história de sucesso vivida hoje pelo casal começa pela infância do empresário, filho de boia fria, que veio de uma família muito pobre. Sempre vivendo modestamente, era empregado em uma vinícola de São Roque, e se viu desempregado em 2007.

Com 3 filhos pequenos para criar e sem perspectiva de emprego, Olivardo caiu em depressão. A luz chegou quando estava assistindo um programa de tevê e ouviu uma frase da escritora Clarice Lispector: “Sonhe com aquilo que você quer ser, porque você possui apenas uma vida e nela só se tem uma chance de fazer aquilo que quer”.

A mensagem foi o incentivo que ele precisava para correr atrás do sonho de ter a sua própria vinícola e consequentemente dar uma guinada na sua vida. Com determinação e coragem, decidiu vender os únicos bens que tinha, a casa própria e o veículo, para adquirir o sítio Abraçai na Estrada do Vinho, em São Roque. Foi o primeiro passo ousado para a concretização do sonho.

Com a propriedade comprada, começou a plantar os primeiros pés de uva e enquanto esperava a tão desejada colheita, arregaçou as mangas e iniciou a comercialização de produtos dos fabricantes da região como: suco de uva, queijo etc.

Três anos após a compra da propriedade, o primeiro vinho ficou pronto para ser comercializado e o sabor e qualidade do produto fabricado pela Quinta começou a se espalhar pela região. Mas os visitantes sempre pediam algo para acompanhar o vinho, e o caderno de receitas da avó portuguesa herdado pela esposa do empresário trouxe os segredos de um bolinho de bacalhau que é um dos carros chefes da casa. A partir daí os pratos lusitanos começaram a acompanhar os vinhos e o casal ampliou o cardápio da Quinta.

O sonho se transformou em um grande negócio e o local que começou com apenas 4 mesas, atualmente traz instalações que vão além da culinária. A Quinta do Olivardo oferece diversão para toda família com circuito de aventuras, diversos eventos que resgatam a cultura portuguesa como a Pisa da Uva, o Vinho dos Mortos, entre outros, além de hospedagem em chalés construídos a partir de tonéis de 100 mil litros de vinho que oferecem experiência única aos visitantes.

“Para nós é uma alegria compartilhar com nossos clientes um pedacinho de Portugal em solo brasileiro e celebrar 15 anos de existência. Desde o início, nosso objetivo é que todos se sintam acolhidos e desfrutem ao máximo as tradições e gastronomia inspiradas na Ilha da Madeira. Queremos tornar os momentos vividos na nossa casa uma experiência inesquecível”, comemora Olivardo Saqui, proprietário do local.