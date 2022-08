Santana de Parnaíba utiliza tecnologia para auxiliar no combate ao crime

Foto: Secom

Santana de Parnaíba é considerada a cidade mais segura da região metropolitana entre as cidades com mais de 100 mil habitantes, segundo o levantamento do primeiro semestre de 2022, da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Pensando sempre em proporcionar mais segurança aos munícipes, além dos investimentos no efetivo com capacitação, armamento e frota, entre outros, a prefeitura também investe em tecnologia para combater o crime com mais eficiência e rapidez.

A cidade possui o Centro de Controle Operacional da Guarda Civil Municipal, que conta com:

● Centro de Monitoramento da GCM, que funciona 24 horas por dia viabilizando o atendimento das solicitações ou flagrantes de vandalismo, acidentes de trânsito e percepção de segurança ao munícipe, composto por 48 câmeras instaladas na área comercial e bancária de Alphaville, 49 câmeras instaladas na extensão de vias em Alphaville/Tamboré, 9 câmeras instaladas na rodoviária central da cidade, 15 câmeras modelo DOME instaladas no Centro Histórico e pontos essenciais para monitoramento e 40 câmeras instaladas nos Parques Municipais;

● Sistema Detecta, são câmeras equipadas com radar que detectam situações suspeitas como, por exemplo, veículo furtado, veículo roubado, veículo envolvido em ação criminosa, proprietário de veículo com mandado de prisão e proprietário de veículo com registro de desaparecimento. Os equipamentos também auxiliam na fiscalização eletrônica e monitoramento do trânsito;

● Sistema de despacho de ocorrências do Centro de Comunicação da GCM, o qual viabiliza o atendimento à demandas cotidianas, inclusive com previsão de tempo resposta para o atendimento;

● APP Parnaíba Segura, tem como finalidade agilizar os registros de ocorrências, facilitar o comunicado de denúncias e a solicitação de ajuda para as mulheres sob a guarda da Patrulha Maria da Penha e S.O.S Magistrado, promovendo mais segurança, realizado em parceria e cooperação direta com os munícipes;

● Sistema de pesquisas criminais de pessoas e veículos interligado à Secretaria Nacional de Segurança Pública e Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo;

● Sala de Análise de Crises, onde são discutidas as estratégias a serem adotadas de acordo com o levantamento e diagnóstico criminais, a fim de manter a cidade com nível satisfatório de percepção de segurança.